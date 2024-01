Bambey: un jeune garçon perd la vie dans un accident de la circulation

Un drame s'est déroulé sur la route nationale numéro 3 (RN3) à hauteur du croisement CNRA de Bambey, impliquant une moto Jakarta et un camion. Selon des informations sécuritaires rapportées par l'APS, l'accident a entraîné le décès d'une personne. La victime, transportée par un jeune conducteur de moto, a malheureusement perdu la vie dans cette collision. Les faits se sont déroulés hier lundi. Le conducteur de la moto est sorti indemne de l'accident.



Le camion, circulant dans le sens Bambey-Thiès, a été impliqué dans l'accident au moment où il tentait un dépassement à droite. L'accident a conduit la chute du jeune passager de la moto.



Après l'intervention des autorités pour les constats d'usage, le corps de la victime a été acheminé à la morgue du district sanitaire de Bambey. Les autorités locales et les forces de l'ordre sont mobilisées pour enquêter sur les circonstances précises de cet accident et prendre les mesures nécessaires pour éviter de tels drames à l'avenir.