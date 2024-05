Pèlerinage : Le Premier ministre s'engage à garantir des conditions d'hébergement et de restauration optimales pour les pèlerins

Le Premier ministre a instruit les différents services publics impliqués dans les préparatifs du pèlerinage en Arabie Saoudite, accueillant des milliers de Sénégalais, de garantir des conditions optimales d'hébergement, de restauration et de soins médicaux pour ces derniers.



Lors d'une réunion interministérielle dédiée à l'organisation du pèlerinage aux lieux saints de l'islam, Ousmane Sonko a spécifiquement chargé la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, de veiller à ce que les pèlerins bénéficient de "conditions d'hébergement optimales" à La Mecque et à Mina.



Dans un communiqué de la Primature, il a également souligné la nécessité d'éviter les "problèmes d'hébergement rencontrés par les pèlerins sénégalais lors de précédentes éditions du pèlerinage en Arabie Saoudite, en particulier à Mina."



Il a insisté pour que la ministre travaille "en collaboration avec les autorités saoudiennes afin d'assurer une restauration de qualité, en s'appuyant sur des prestataires sénégalais, et une surveillance médicale optimale."



Le chef du gouvernement a expressément demandé à Yacine Fall de lui 'rendre compte des mesures prises par chaque voyagiste privé pour garantir le respect strict de ses obligations envers les pèlerins dont il a la charge, avant le 15 mai 2024."