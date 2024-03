Bâtiment délabré : au marché Colobane un immeuble menace de s'écrouler

Au marché Colobane un bâtiment de deux étages menace de s’écrouler. La façade de l’immeuble donne sur la principale rue du marché. D’une couleur verte, des fissures et autres apparences renseignent sur l’état de délabrement avancé de l’édifice. D’après, les commerçants sur les lieux aucune visite des autorités sur le terrain pour prendre des mesures.



Sous le même bâtiment, des cantines s’alignent. Et sans gêne des tenanciers de cantines ne se soucient pas des dangers encourus. Apparemment, cet état de délabrement avancé n'émeut personne.



Au regard de l'enjeu du sujet et de sa complexité, pressafrik promet de consacrer un dossier sur Ces bâtiments en ruine dans la ville de Dakar.