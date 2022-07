Bénin: sur les marchés de Cotonou, clients et commerçants face à la flambée des prix

Sur un marché du quartier de Fidjrossè à Cotonou, Alice, une retraitée, soupire en regardant les étals. « Le maïs, le mil, le petit mil, le sorgho, le gari, tout a augmenté... Par exemple le pois d'angole était à six cent francs, maintenant il est à mille francs ».



A quelques pas de là, Ghilsain vend des montres et des objets décoratifs. Autant dire que par les temps qui courent, il n'est pas débordé. « On arrive difficilement à trouver deux ou trois clients par semaine. Les gens n'arrivent pas à trouver à manger, comment voulez-vous qu'ils achètent des montres. C'est difficile, mais bon, on essaie de garder la tête haute. »



Il y a un mois, Ghislain a reçu 50 000 francs cfa de l'Etat. Un prêt versé en mobile money. L'Etat béninois a pris des mesures pour aider les consommateurs, il a notamment plafonné les prix des produits de base, mais selon Romain Accrombessi, président d'une association de défense des consommateurs, cette mesure n'est pas assez efficace.



« Dans la réalité, l'état n'arrive pas à maitriser les pratiques commerciales sur le terrain, de sorte que le consommateur continue d'être victime de pratiques commerciales abusives. »



Selon les syndicats, la pauvreté remonte, elle touche aujourd'hui cinq des onze millions de Béninois.