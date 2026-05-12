Relations Diomaye-Sonko: «Nous assistons à un bras de fer politique» et «une crise institutionnelle» (Abdou Mbow)

Responsable de l’Alliance pour la République (APR) et membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Abdou Mbow a accordé une interview au quotidien L’Observateur, ce mardi 12 mai. Dans son message, il dit percevoir «un bras de fer politique» et «une crise institutionnelle» dans les rapports qui lient le Président Diomaye Faye à son Premier ministre Ousmane Sonko.



«Nous assistons aujourd’hui à un bras de fer politique entre le Président et le Premier ministre. Le spectacle qu’on nous offre n’est rien d’autre qu’une crise institutionnelle. Quand les Institutions de la République ne parlent plus le même langage et bloquent le pays, cela devient un conflit grave et durable entre deux pouvoirs», a dit le député.



Pour illustrer son argumentaire, l'opposant Abdou Mbow a cité, entre autres, la demande du Président Diomaye Faye, qui a ramené la loi portant modification du Code électoral à l’Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Même si la raison officielle de cette deuxième relecture consistait à corriger «une erreur matérielle» et à «lever toute équivoque» sur la loi votée en première lecture, pour Abdou Mbow, cette réalité traduit «un désaccord ouvert» avec le Président et l’Assemblée nationale, dont la majorité est proche de Ousmane Sonko.



Pour l’opposant, le Sénégal est aussi devenu «un régime fasciste», où Diomaye et Sonko, après avoir «déstructuré l’économie par leur incompétence chronique, s’attaquent aux institutions pour les clochardiser». Pour Abdou Mbow, enfin, cette situation qu’il trouve «regrettable» fait que le Sénégal est «devenu la risée du monde».