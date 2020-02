Billet CFA brûlé en 2017 au Sénégal: le co-coordinateur de Noo Lank convoqué le 24 Février 2020 au Tribunal de Dakar

Le co-coordinateur du mouvement citoyen "NOO LÀNK" et membre du FRAPP- France Degage, Bentaleb Sow a reçu une convocation relative au procès du billet du FCFA brûlé en 2017, par l'activiste Kémi Séba.



Selon un communiqué du Front pour une Révolution Anti impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP), parvenu à la rédaction de Pressafrik "l'objectif recherché est de sanctionner son engagement qui n'a cessé de croître pour la défense des intérêts supérieurs de la nation et du continent."



Toutefois, FRAPP invite "le peuple à dire non" à ce qu'il qualifie d'une "entreprise de liquidation de ses vaillants résistants en répondant massivement à l'appel du 24 Février 2020 au Tribunal de Dakar".



Kemi Séba sera de nouveau devant les juges le 24 février 2020 à Dakar, dans le procès du billet de 5 000 francs CFA brûlé en 2017.