Mauritanie: Nouakchott dénonce à nouveau les tensions à la frontière malienne

Le porte-parole du gouvernement mauritanien Nani Ould Chrouga affirme que les forces armées mauritaniennes sont entièrement prêtes à défendre « l’intégrité territoriale du pays ». Avant d’ajouter que « toute violation volontaire du territoire mauritanien, d’où qu’elle vienne, sera réprimée par les forces armées ».



Nani Ould Chrougha a également souligné l’importance de protéger les citoyens mauritaniens de l’extérieur en précisant que la Mauritanie suit la procédure internationale qui concerne les incidents se produisant à l’extérieur des frontières.



Il y a deux semaines, le chef de la diplomatie mauritanienne avait convoqué l’ambassadeur malien à Nouakchott pour protester contre les « attaques répétées contre des citoyens mauritaniens innocents et sans défense à l’intérieur du territoire malien ».



Le ministre mauritanien de la Défense s’était rendu à Bamako pour trouver des solutions et avait précisé que « la préservation et le renforcement des liens entre les deux pays est une responsabilité collective ».



Nani Ould Chrouga a également précisé que la gestion des frontières était difficile, surtout quand « les zones frontalières se chevauchent géographiquement et démographiquement ». Selon une source proche de l’armée, le chef de l'état-major mauritanien des armées rend actuellement visite aux unités de l’armée mauritaniennes déployées à la frontière avec le Mali.