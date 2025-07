Bombardier vs Jackson : trois (3) individus arrêtés pour "vol à l'arraché"

Trois (03) individus arrêtés et placés en garde à vue au Commissariat de Pikine lors du combat de lutte opposant Bombardier vs Jackson dimanche dernier. Les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs délits notamment de "Vol à l’arraché au rond-point SIPS, Vol de téléphone à l’Arène nationale".



La police nationale qui donne l'information dans un post sur X (ancienne Twitter), annonce que l’enquête suit son cours.