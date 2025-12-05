Thiaroye : deux boulangeries clandestines démantelées, sept (07) ressortissants guinéens arrêtés

Deux boulangeries clandestines situées dans le quartier Tally Diallo à Thiaroye (banlieue dakaroise), ont été démantelées par le commissariat de police, le 4 décembre 2025. Sept (07) ressortissants guinéens ont été interpellés. Ils sont poursuivis pour des infractions liées à la « production et vente de denrées impropres à la consommation, tromperie sur la qualité, mise en danger de la vie d’autrui et violation de la réglementation régissant les activités de boulangerie-pâtisserie au Sénégal ».



L'opération a été menée par les brigades de recherches et d’intervention du commissariat, agissant sur la base d’un renseignement opérationnel signalant l’existence de ces établissements tenus par des étrangers.



L’inspection de la première boulangerie a permis aux forces de l’ordre de saisir, en présence du gérant nommément identifié Idrissa Diallo, un stock important de produits et d’équipements : deux bouteilles d’huile, huit sacs de farine, un sac de sucre, un sac de sel, quatre plateaux en fer pour la fabrication du pain, ainsi que quatorze cartons de pain représentant la production journalière. Une somme de 307 475 FCFA, présumée être le produit de ce commerce illicite, ainsi qu’une carte consulaire ont également été découvertes.



Les investigations ont par ailleurs révélé des conditions d’hygiène alarmantes. La pièce dédiée à la production du pain était adjacente à des toilettes d’une insalubrité extrême, dégageant une odeur nauséabonde. Les caisses de pain fini étaient entreposées à même le sol, dans l’attente de leur livraison.



La seconde descente, effectuée dans une boulangerie clandestine du même quartier, n’a pas conduit aux mêmes résultats. Selon les informations du journal Libération, les tenanciers avaient pris la fuite avant l’arrivée des agents. L’ensemble du matériel abandonné sur place a été saisi.