Menaces contre le Général Moussa Fall et d'autres gradés de la Gendarmerie: un ancien commandant risque 3 ans de prison ferme

L'ancien commandant de la gendarmerie, Ibrahima Dramé, a été jugé hier, jeudi par le tribunal correctionnel de Dakar, dans l'affaire qui l'opposait au Général Moussa Fall et à deux autres gradés de la Gendarmerie nationale. Poursuivi pour "menaces de mort, outrage à agent, atteinte à la sûreté de l'Etat", il risque 3 ans de prison ferme si le juge suite le réquisitoire du procureur.



Jugé après avoir passé 22 mois en détention provisoire à la suite de son arrestation le 24 février 2024, Ibrahima Dramé a pleinement assumé être l'auteur des messages incriminés dans lesquels il "menaçait" ses supérieurs. Interrogé sur l'objectif visé lorsqu'il envoyait les messages, il a déclaré : " Moussa Fall m'a fait condamner par un tribunal qui n'était pas habilité à le faire. Seule la cour d'Appel est habilitée à me juger. Il m'a fait radier de la gendarmerie par un conseil d'enquête irrégulier avec 5 membres. Mais, ils ont fermé les yeux sur ça et ils ont désigné un commandant moins ancien que moi parce qu'il est tout simplement un ami de Moussa Fall", a-t-il expliqué.



Avant d'ajouter : " Je suis l'auteur et j' assume pour Moussa Fall. Mais je ne l'ai jamais menacé. Je lui ai envoyé ce message en lui disant que je connaissais sa famille, pour avoir habité avec celle-ci à la caserne de Faidherbe où ma cousine travaillait chez lui comme aide-ménagère. C'était une manière de lui dire qu'il ne devait pas poser ces actes contre moi, mais ce n'était pas des menaces. Le message que je lui ai envoyé n'avait rien d'exceptionnel. Je lui ai envoyé ce message pour le remercier et lui dire que je retournais en Casamance pour faire la chasse (...).



Concernant le colonel Cheikh Faye, le prévenu a déclaré : " Je lui en ai voulu parce que c'est lui qui a exécuté un ordre illégal en m'extirpant de la salle d'examen, où je me trouvais, pour m'arrêter. C'est une manière de lui dire que je n'étais pas content de lui. Il était mon binôme à l'école".



Les colonels Abdou Mbengue et Cheikh Faye ont comparu à l'audience contrairement au général Moussa Fall . Devant la barre, le sieur Mbengue a confirmé avoir reçu de la part du mis en cause le message consigné sur procès-verbal. Excepté ce fait, il s'est désisté de sa constitution de partie civile. "Quand j'ai reçu le message, j'ai eu de la compassion pour lui. Je ne me suis pas senti menacé par ce message. Je n'ai jamais porté plainte contre lui. Il est mon petit. (...).



Le colonel Cheikh Faye s'est désisté aussi tout en évoquant sa qualité de "Témoin" : " J'ai été impliqué dans son arrestation par ce je jouait mon rôle. Je ne me suis pas constitué partie civile. Je suis juste là en tant que témoin" .



Dans son réquisitoire rapporte L'Observateur, le procureur a demandé la peine de trois (03) de prison ferme contre le prévenu. " Aujourd'hui, vous devriez leur demandé pardon. Ce sont des faits très graves. Ne minimisez pas ça. Il faut arrêter", a avancé le ministère public.



L'avocat de la défense a fait une remarque selon laquelle ça lui a paru bizarre que la gendarmerie porte plainte dans cette affaire. La robe noire a informé que : le général Moussa Fall n'a jamais été entendu dans cette affaire". Suffisant pour demander la base sur laquelle son client est poursuivi. Me Emmanuel Diatta a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la procédure.



Le délibéré est attendu au 15 janvier 2026.