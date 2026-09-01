Bourses de sécurité familiale : l'enveloppe doublera pour atteindre 140 milliards FCFA en 2027 (ministre)

Le gouvernement veut renforcer son dispositif de protection sociale dans les prochaines années, avec une augmentation significative des ressources consacrées aux ménages les plus vulnérables.



Dans cette perspective, l’enveloppe destinée aux bourses de sécurité familiale devrait passer de 70 milliards à 140 milliards de FCFA en 2027.



« À compter de 2027, l'enveloppe consacrée aux bourses de sécurité familiale sera doublée, passant de 70 milliards à 140 milliards de francs CFA, tandis que le nombre de familles bénéficiaires passera de 500 000 à plus de 1 million de ménages », a déclaré le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba ce mardi lors d’un point de presse dans le cadre de l’accord conclu entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International (FMI) pour un nouveau programme à hauteur de 2.2 milliards de dollars, soit 1250 milliards FCFA.



Selon lui, les dépenses sociales seront une priorité du budget pour les trois prochaines années. « D'autres mesures accompagneront cette dynamique, notamment en faveur des investissements publics prioritaires et des secteurs productifs », a-t-il indiqué.