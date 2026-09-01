Secteur privé : Cheikh Diba annonce le décaissement de 300 milliards de francs CFA pour les créances dues aux entreprises

Selon la déclaration de Cheikh Diba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le gouvernement s'engage à accélérer l'apurement de ses obligations financières envers les entreprises locales dans le cadre du Plan de traitement de la dette du Sénégal (PTDS). Il a ainsi affirmé que « sur le reste de l'année, une enveloppe de 300 milliards de francs CFA est consacrée au règlement des créances dues aux entreprises ».



Selon le ministre, cette initiative est rendue possible grâce aux nouveaux appuis financiers internationaux, puisque « avec les financements qui sont attendus après l'accord conclu aujourd'hui, le Trésor sera en mesure de payer ses entreprises qui ont longtemps attendu l'apurement de leurs créances ».



Le ministre a par ailleurs souligné que « ces paiements permettront de réinjecter directement des ressources dans le circuit économique, d'améliorer la trésorerie des entreprises concernées, d'appuyer des créances en souffrance au niveau des banques, de préserver leur capacité d'investissement et de réduire le chômage ».