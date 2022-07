Burkina Faso: des hommes armés attaquent Barsalogho, dans la région stratégique de Kaya

Selon des témoins, ces hommes armés qui ont fait irruption une deuxième fois à Barsalogho avaient des appareils de musique sur leurs motocyclettes. « C’est avec ce matériel qu’ils font leur prêche certainement », fait savoir notre source.



Les assaillants ont encerclé la commune et ont commencé à tirer. Mais l’arrivée des forces défense et sécurité en renfort a permis de les repousser. Tout le monde cherche à regagner la ville de Kaya à une quarantaine de kilomètres selon notre source.



Si Barsalogho cède, les derniers villages environnants vont forcément se vider. Ces villages ne peuvent pas faire de la résistance. « La peur règne à Barsalogho et la ville de Kaya est menacée suite à cette nouvelle attaque » soutient un habitant de la région. Selon une source sécuritaire, toutes les localités sont menacées.



« Kaya est sans doute dans l'œil du cyclone. Tout le nord de cette ville est constitué de la brousse et les mouvements de terrain rendent difficile son contrôle et sa défense » confie ce spécialiste. Il explique que même si ces groupes armés sont capables de créer des troubles, il leur sera très difficile de prendre durablement une grande ville.