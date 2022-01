Burkina: rassemblements interdits et manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène

En milieu de journée, le calme revenait petit à petit, au centre de Ouagadougou et quelques véhicules y circulaient.



Les commerces restent toutefois fermés et les forces de sécurité intérieures sont positionnées à plusieurs carrefours pour empêcher les manifestants d’accéder à la place de la Nation et au rond-point des Nations unies.



En début de matinée, plusieurs groupes de manifestants ont tenté de forcer le dispositif sécuritaire, suite à l’interdiction des deux manifestations, par la mairie de Ouagadougou. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène.



Des manifestants ont mis le feu à des pneus, par endroits, et ont lancé des pierres pour riposter. Un journaliste d’une chaîne de télé privée a reçu un projectile au niveau du bras et a été transporté d’urgence dans un hôpital pour des soins.



Dans un communiqué, la mairie de Ouagadougou avait prévenu que l’accès à certaines rues du centre ville était soumis à un filtrage, afin d’empêcher les manifestants de se regrouper. Cependant, et par dizaines de groupes, ces manifestants - à moto, surtout - ont essayé de percer ce dispositif.