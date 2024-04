Burkina Faso: les médias BBC et Voice of America suspendus deux semaines

Les médias britannique et américain BBC et Voice of America (VOA), sont suspendus pour deux semaines au Burkina Faso pour avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch (HRW) accusant l'armée « d'exactions » sur des civils, a annoncé le 25 avril 2024 l'autorité de la communication burkinabè. Le Conseil supérieur de la communication (CSC) « a décidé de la suspension des programmes des deux radios internationales (BBC et VOA) émettant à Ouagadougou pour une durée de deux semaines », indique un communiqué du CSC. Il justifie cette décision par la diffusion par les deux médias « d'un article accusant l'armée burkinabè d'exactions sur des populations civiles ».