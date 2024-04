Parti socialiste (Ps) : le Secrétariat exécutif annonce le retour au bercail de Khalifa Sall, Barthélemy Dias et Jean Baptiste Diouf

Le Parti socialiste (PS) tente de renaître de ses cendres. Après une défaite lors de la présidentielle sous Benno Bokk Yakaar ( ancienne coalition au pouvoir), le bureau du secrétariat exécutif dudit parti sous la présidence de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, s’est réuni jeudi, pour faire le bilan et également discuter des retours volontaires de certains de leurs anciens camarades de parti.



Après des heures de concertations, les membres du bureau exécutif ont annoncé la tenue d’un séminaire de deux jours qui sera tenu bientôt pour pouvoir aborder certains sujets qu’ils n’ont pas pu développer ce jour. Le séminaire se tiendra en présence de leurs camarades issus des coordinations. « Ce sera une instance plus large qui pendra deux journées pour en même temps dresser les perspectives pour le Parti Socialiste et ensuite discuter des retrouvailles avec les anciens camarades dont Jean Baptiste Diouf maire de grand Dakar qui avait fait une échappée solitaire pendant la présidentielle et qui est revenu aujourd’hui », a révélé Maty Fall, porte-parole du jour.



Tout comme le maire de grand Dakar, le leader de Taxawu, Khalifa Sall et son poulain Barthélemy ont exprimé leur volonté de revenir à la maison. Ils en ont fait la demande lors d’une audience avec la secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye. Dans un élan de solidarité et d’unité, renseigne Maty Fall, les membres du bureau exécutif ont à l’unanime accepté leur retour.



Toutefois le parti Socialiste qui se dit déçu des résultats de la présidentielle ne s’avoue pas vaincu, il compte rallumer la flamme. « On est déçu par les résultats de la présidentielle, mais c’est la loi de la démocratie. Nous continuerons notre projet socialiste », a -telle conclu.