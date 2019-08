CAN 2021: le calendrier des éliminatoires dévoilé !

Au total, 152 matches d’éliminatoires se disputeront entre octobre 2019 et novembre 2020 à l’issue desquels nous connaîtrons l’identité des 24 nations qualifiées au plus grand événement sportif africain du millésime 2021.



Pour rappel, le Libéria, l’île Maurice, la Gambie, le Soudan du Sud, le Tchad, le Sao tomé, les Seychelles et Djibouti disputeront d’abord un tour préliminaire les 7 et 15 octobre 2019.



Les vainqueurs de ces confrontations aller/retour rejoindront les 44 autres nations déjà réparties dans 12 Groupes. Les deux premiers de chaque poule – à l’exception du groupe F où le Cameroun est qualifié d’office – prendront part à la grande messe du football africain au pays des Lions Indomptables. Ci-après le programme complet:



Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Liberia ou Tchad



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Mali – Guinée ; Namibie – Liberia ou Tchad

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Guinée – Namibie ; Liberia ou Tchad – Mali

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Mali – Namibie ; Guinée – Liberia ou Tchad

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Namibie – Mali ; Liberia ou Tchad – Guinée

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Guinée – Mali ; Liberia ou Tchad – Namibie

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Namibie – Guinée ; Mali – Liberia ou Tchad



Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud ou Seychelles



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Burkina Faso – Ouganda ; Malawi – Soudan du Sud ou Seychelles

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Ouganda – Malawi ; Soudan du Sud ou Seychelles – Burkina Faso

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Burkina Faso – Malawi ; Ouganda – Soudan du Sud ou Seychelles

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Malawi – Burkina Faso ; Soudan du Sud ou Seychelles – Ouganda

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Ouganda – Burkina Faso ; Soudan du Sud ou Seychelles – Malawi

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Malawi – Ouganda ; Burkina Faso – Soudan du Sud ou Seychelles



Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Île Maurice ou Sao Tomé-et-Principe



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Ghana – Afrique du Sud ; Soudan – Île Maurice ou Sao Tomé-et-Principe

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Afrique du Sud – Soudan ; Île Maurice ou Sao Tomé-et-Principe – Ghana

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Ghana – Soudan ; Afrique du Sud – Île Maurice ou Sao Tomé-et-Principe

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Soudan – Ghana ; Île Maurice ou Sao Tomé-et-Principe – Afrique du Sud

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Afrique du Sud – Ghana ; Île Maurice ou Sao Tomé-et-Principe – Soudan

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Soudan – Afrique du Sud ; Ghana – Île Maurice ou Sao Tomé-et-Principe



Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola, Djibouti ou Gambie



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : RD Congo – Gabon ; Angola – Djibouti ou Gambie

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Gabon – Angola ; Djibouti ou Gambie – RD Congo

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : RD Congo – Angola ; Gabon – Djibouti ou Gambie

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Angola – RD Congo ; Djibouti ou Gambie – Gabon

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Gabon – RD Congo ; Djibouti ou Gambie – Angola

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Angola – Gabon ; RD Congo – Djibouti ou Gambie

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Maroc – Mauritanie ; Centrafrique – Burundi

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Mauritanie – Centrafrique ; Burundi – Maroc

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Maroc – Centrafrique ; Mauritanie – Burundi

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Centrafrique – Maroc ; Burundi – Mauritanie

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Mauritanie – Maroc ; Burundi – Centrafrique

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Centrafrique – Mauritanie ; Maroc – Burundi



Groupe F : Cameroun (Q), Cap-Vert, Mozambique, Rwanda



*Dans cette poule, seule la nation la mieux classée, hormis le Cameroun, se qualifiera pour la CAN 2021.



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Cameroun – Cap-Vert ; Mozambique – Rwanda

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Cap-Vert – Mozambique ; Rwanda – Cameroun

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Cameroun – Mozambique ; Cap-Vert – Rwanda

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Mozambique – Cameroun ; Rwanda – Cap-Vert

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Cap-Vert – Cameroun ; Rwanda – Mozambique

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Mozambique – Cap-Vert ; Cameroun – Rwanda



Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Egypte – Kenya ; Togo – Comores

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Kenya – Togo ; Comores – Egypte

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Egypte – Togo ; Kenya – Comores

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Togo – Egypte ; Comores – Kenya

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Kenya – Egypte ; Comores – Togo

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Togo – Kenya ; Egypte – Comores



Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Algérie – Zambie ; Zimbabwe – Botswana

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Zambie – Zimbabwe ; Botswana – Algérie

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Algérie – Zimbabwe ; Zambie – Botswana

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Zimbabwe – Algérie ; Botswana – Zambie

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Zambie – Algérie ; Botswana – Zimbabwe

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Zimbabwe – Zambie ; Algérie – Botswana



Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, eSwatini



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Sénégal – Congo ; Guinée-Bissau – eSwatini

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Congo – Guinée-Bissau ; eSwatini – Sénégal

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Sénégal – Guinée-Bissau ; Congo – eSwatini

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Guinée-Bissau – Sénégal ; eSwatini – Congo

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Congo – Sénégal ; eSwatini – Guinée-Bissau

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Guinée-Bissau – Congo ; Sénégal – eSwatini



Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Tunisie – Libye ; Tanzanie – Guinée équatoriale

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Libye – Tanzanie ; Guinée équatoriale – Tunisie

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Tunisie – Tanzanie ; Libye – Guinée équatoriale

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Tanzanie – Tunisie ; Guinée équatoriale – Libye

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Libye – Tunisie ; Guinée équatoriale – Tanzanie

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Tanzanie – Libye ; Tunisie – Guinée équatoriale



Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Côte d’Ivoire – Niger ; Madagascar – Ethiopie

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Niger – Madagascar ; Ethiopie – Côte d’Ivoire

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Côte d’Ivoire – Madagascar ; Niger – Ethiopie

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Madagascar – Côte d’Ivoire ; Ethiopie – Niger

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Niger – Côte d’Ivoire ; Ethiopie – Madagascar

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Madagascar – Niger ; Côte d’Ivoire – Ethiopie



Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho



Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Nigeria – Bénin ; Sierra Leone – Lesotho

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Bénin – Sierra Leone ; Lesotho – Nigeria

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Nigeria – Sierra Leone ; Bénin – Lesotho

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Sierra Leone – Nigeria ; Lesotho – Bénin

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Bénin – Nigeria ; Lesotho – Sierra Leone

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Sierra Leone – Bénin ; Nigeria – Lesotho