CFEE 2026 à Kolda : 17 608 candidats à l’assaut du premier diplôme de l’enseignement élémentaire

Les épreuves du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) ont démarré ce mercredi dans la région de Kolda. Au total, 17 608 candidats sont inscrits à cet examen qui marque la fin du cycle élémentaire. Les filles demeurent majoritaires avec 53,78 % des effectifs, selon les statistiques communiquées par l’Inspection d’Académie de Kolda.



Le département de Kolda enregistre le plus grand nombre de candidats avec 7 705 inscrits, suivi de Vélingara qui compte 7 275 candidats. Le département de Médina Yoro Foula ferme la marche avec 2 628 candidats.



Cette session 2026 est marquée par une importante innovation dans l’organisation de l’examen. En effet, l’administration des épreuves, la correction des copies ainsi que la proclamation des résultats seront désormais effectuées directement au niveau des centres d’examen. Une réforme destinée à améliorer l’efficacité du processus et à réduire les délais d’attente des résultats.



Selon Birane Tine, Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Kolda, toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de cette nouvelle procédure. Il a rappelé qu’un examen blanc avait été organisé en amont afin de tester le dispositif.



Pour cette édition 2026, la région de Kolda dispose de 141 centres d’examen répartis sur l’ensemble du territoire régional afin de permettre aux candidats de composer dans les meilleures conditions.



Les autorités académiques se veulent optimistes quant au bon déroulement des épreuves et espèrent enregistrer de bonnes performances au terme de cette session qui mobilise plusieurs milliers d’élèves, d’enseignants, de surveillants et d’acteurs du système éducatif régional.