Déficit financier à la SEN-PNA : les fournisseurs coupent les livraisons face à une dette étatique de 28,3 milliards

L’intersyndicale SAS-SAMES de la Sénégalaise de pharmacie nationale d’approvisionnement (SEN-PNA) dénonce la dégradation de la situation financière de la structure publique et met en garde contre les menaces pesant sur la souveraineté sanitaire du pays.



Dans un communiqué officiel, les représentants des travailleurs font état d'une dette accumulée par l’État s’élevant à 28,364 milliards de francs CFA au titre des programmes nationaux de santé. Cette impasse financière, causée par l'insuffisance des crédits budgétaires et les retards de remboursement — particulièrement pour le programme de dialyse —, paralyse le fonctionnement de l'établissement chargé de l'approvisionnement médical du Sénégal.



Face à ces arriérés, les fournisseurs de la SEN-PNA ont durci leur position jusqu'à suspendre les livraisons de médicaments, créant un risque direct de rupture de stock sur le territoire. L'intersyndicale conteste également des recrutements jugés injustifiés et opaques, accusés d'alourdir la masse salariale et d'aggraver le déficit de l'entreprise.



Pour rétablir la viabilité de la structure, les syndicalistes exigent l'apurement immédiat des 28,364 milliards de F CFA de créances, le versement direct à la SEN-PNA des crédits du programme national de dialyse, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne. Ils demandent en outre la réintégration des agents de la SR-PRA de Dakar et le retour à une gestion transparente des ressources humaines.