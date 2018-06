CFEE et Entrée en 6ème : les candidats sans pièces d’état civil autorisés à examiner

Cette année, les pièces d’état civil ne sont pas un problème pour les élèves qui doivent passer l'examen du Cfee et du concours d'entrée en sixième. En effet, ceux qui ne détiennent pas cette pièce peuvent bel et bien se pencher sur les épreuves. Le Directeur des examens et concours informe qu'une circulaire a été envoyée aux Inspections d'académie.



«Toutes les mesures avaient été prises au préalable et des instructions fermes ont été données comme pour les années précédentes par le ministre de l'Education nationale. Qui avait dit qu'il fallait prendre en charge cette composante. Donc, ces catégories d'élèves qui ne disposaient pas encore de pièces d'état-civil », rassure Amadou Moctar Ndiaye.



Et, de préciser que «l'essentiel, c'est qu'ils soient inscrits dans des établissements comme candidats officiels et qu'ils figurent dans la base Anadole de gestion des examens et concours du ministère de l'Education nationale ».



A noter que plus de 265 800 candidats sont attendus pour ces examens, informe la Rfm.