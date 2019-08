Cameroun: l'ancien directeur de l'ART arrêté pour détournement de fonds

Depuis son limogeage en juin 2017, Jean-Louis Beh Mengue était dans le viseur de la justice. Il avait été régulièrement convoqué au TCS, le Tribunal Criminel Spécial, cette juridiction d'exception chargée de la répression des crimes économiques. Il lui avait d'ailleurs été interdit, comme dans d'autres dossiers analogues, de sortir du territoire national.



Jean-Louis Beh Mengue avait dirigé l'Agence de régulation des télécommunications pendant 18 mois. Sa gestion avait été épinglée dans un rapport envoyé au TCS par le Contrôle Supérieur de l'État. Il lui était notamment reproché plusieurs fautes de gestion qui auraient fait perdre plusieurs milliards de FCFA au Trésor public.



Avec sa mise en détention provisoire, Jean-Louis Beh Mengue rejoint en prison une longue et impressionnante liste d'anciens barons du régime poursuivis pour des faits de détournements et/ou de corruption. En l’occurrence d'anciens ministres, d'anciens directeurs généraux de sociétés publiques et parapubliques et une quantité indéfinie de hauts fonctionnaires.