Cameroun : la disparition d'un journaliste anglophone interroge

Inquiétudes sur le sort d'un journaliste de culture anglophone interpellé et porté disparu depuis plus de 10 mois. Il exerçait dans une chaîne de télévision basée à Buea, dans la partie anglophone du pays. Des syndicats de journalistes et certains défenseurs de droits de l'homme pensent même qu'il a été tué en détention.