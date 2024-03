Campagne électorale à Tamba et Kolda : Khalifa Sall compte favoriser une coopération avec les pays frontaliers

En tournée dans les régions orientales et du sud du pays, le candidat Khalifa Sall a entamé sa 8e journée de campagne dans la région de Tambacounda, à travers une caravane sillonnant les artères de la ville les gares routières et les marchés.



Après cette étape, le leader de la Coalition Khalifa Président s'est dirigé vers Kolda en passant par Vélingara. Il a rappelé l'importance d'accompagner ces régions orientales à travers les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qu'il envisage de promouvoir comme des moteurs de développement, en favorisant une coopération avec les pays frontaliers.



« Président de la République, je m'engage à faire des régions naturelles du Sénégal oriental, de Casamance et du fleuve les moteurs du développement de notre pays. Ces régions, véritables greniers du Sénégal, doivent être valorisées pour garantir notre souveraineté alimentaire », a déclaré l’ancien maire de Dakar.



Ce dimanche, le candidat de la Coalition Khalifa Président était à Tambacounda, Vélingara pour terminer sa caravane à Kolda. Avant l'étape de la capitale du fouladou l'ex maire a fait une déclaration à Mampatim dans région de Kolda, où il promet ''l'unité et le développement régional''.



Khalifa Sall compte favoriser une coopération avec les pays frontaliers. Pour sa présence au Sénégal oriental, il a rendu un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité qui selon lui, assurent, en permanence, la protection de notre pays. Une fois élu, le candidat à la présidentielle indique qu’il veillera à renforcer leur capacité et à augmenter leurs moyens pour assurer davantage la sécurité de notre territoire.



« Je m'engage également à être le garant de l'unité et de la cohésion nationales, à promouvoir le dialogue et la collaboration entre toutes les régions et toutes les communautés du Sénégal. Ensemble, nous bâtirons un avenir prospère et harmonieux », a-t-il promis.