Cherté de la vie : Les députés rappellent à Aminata Assome Diatta les préoccupations des Sénégalais

En plénière ce mercredi, pour le vote du budget du ministère du Commerce et des Pme, certains députés se sont offusqués de la cherté de la vie, du loyer et de la hausse des denrées de première nécessité.



Le député Théodore Monteil a estimé que la souffrance des Sénégalais est devenue palpable. Selon lui, la régulation n’a aucun sens dans une économie libéralisée. « Créer un observatoire des loyers c’est créer encore une source de dépense inutile. Nos textes de lois sont très clairs, la loi sur la répression des hausses de loyer est encore valable nous pouvons l’utiliser pour savoir qui respecte la loi et qui ne le respecte pas », a-t-il dit.



Abondant dans le même sens, le député Marème Soda Ndiaye souligne la cherté des matériaux de construction, à savoir le fer, le sable et le ciment. « L’Etat doit faire des efforts en diminuant les matériaux de construction pour que les bailleurs puissent aussi baisser », a-t-elle demmandé.



Selon Mame Diarra Fam, la hausse tous azimuts du prix des denrées de première nécessité commence à impacter la vie quotidienne des Sénégalais.



Mamadou Diop Décroix quant à lui dénonce un manque de politique de conservation des produits récoltés. Il trouve anormal que le Sénégal perd 30 à 33 % de ses récoltes par an pour faute de conservation.



Apportant sa réponse Mme le ministre souligne que la hausse des denrées de première nécessité est due à la flambée des produits sur le plan international. « De 2012 à 2020, les prix sont restés intacts. Ce qui constitue une prouesse. Et pourtant même quand la pandémie a frappé à nos portes et créer des disfonctionnements du marché international en 2020, le Sénégal n’a pas connu de problème d’approvisionnement des produits encore moins une hausse de prix », a-t-elle expliqué.



Concernant les magasins de stockage, elle a fait savoir à Mamadou Diop Decroix que le Président de la République, Macky Sall, a décidé de mettre à la disposition du ministère du Commerce une enveloppe de 2 milliards FCFA pour la construction d’infrastructure de stockage.