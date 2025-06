Cherté des denrées au Sénégal : Momar Ndao dénonce le comportement de certains commerçants

Momar Ndao a expliqué les raisons de la cherté des denrées de première nécessité actuellement dans le pays. À en croire le président de l’Association des Consommateurs du Sénégal, cela est dû au comportement qu’adoptent certains commerçants qui profitent d'une soi-disant hausse au niveau international pour augmenter les prix sans pour autant que les répercussions ne leur concernent.



« Même en cas de répercussion, il y a un grand écart entre l’impact qu’ils subissent et ce qu’ils imposent aux consommateurs. Ils profitent toujours de ces situations pour revoir à la hausse leur prix. De ce faite, la hausse dépasse largement son barème normal. Et quand les prix sont revus à la baisse, ils refusent de se soumettre, sous prétexte que le stock n’est pas encore épuisé », a-t-il indiqué ce dimanche sur PressafrikTVHD.



Face à cette situation, Momar Ndao a fait une proposition aux autorités compétentes les invitant de « revoir la méthode de collecte des données ».



Il a partagé des solutions qu'il a proposées à l'État, dont "certaines sont actuellement en cours de mise en œuvre ». Parmi celles-ci, on compte «l'initiative des volontaires de la consommation et l'implantation de "boutiques de référence ».