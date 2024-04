Cisjordanie occupée: des attaques de colons israéliens en cascade

Toutes les entrées du village d’Al-Mughayyir et des villages alentours sont encore bloquées par des checkpoints de l’armée israélienne. À leurs côtés, des colons, souvent le visage masqué par des cagoules, rapporte notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard.



Tout a commencé vendredi après-midi 12 avril : Benjamin Achimeir, 14 ans, un colon israélien, n’est pas revenu chez lui. Des centaines de colons, lourdement armés, sont alors entrés dans le village palestinien d’Al-Mughayyir. Ils ont tiré à balles réelles, incendiés des maisons, des voitures. Un jeune Palestinien de 25 ans a été tué et plus d’une vingtaine de personnes blessées, selon un nouveau bilan du Croissant Rouge palestinien.

Craintes pour les prochaines heures

Ces violences se sont étendues dans les villages alentours, notamment à Abou Falah, près de Ramallah. Ces attaques visant des villages aux alentours de Ramallah surviennent dans un contexte de violences accrues dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre.



Au moins 462 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie (territoire occupé par Israël depuis 1967) depuis six mois, par des militaires ou colons israéliens, selon l'Autorité palestinienne qui exerce un contrôle administratif partiel sur la Cisjordanie.



La rapporteure spéciale l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a exhorté vendredi « l'ONU à autoriser le déploiement d'une présence de protection » dans les territoires. « L'armée israélienne a largement montré qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas accomplir cette mission », a-t-elle dit.



Les Palestiniens le disent : ils redoutent beaucoup ce qui peut arriver dans les prochaines heures ou les prochains jours.