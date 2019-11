Commémoration des 10 ans du géant de l'immobilier Sablux: le PDG Amadou Lamine Ndiaye salue l'appui et l'assistance de l'Etat sénégalais

Leader dans le secteur de l’immobilier sénégalais, Sablux a fêté, jeudi, ses 10 ans d'existence. La célébration s’est effectuée autour d’un cocktail, à la Musée des Civilisations, devant un parterre de personnalités qui ont toutes fait le déplacement. Du ministre de l’urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, en passant par les partenaires banquiers, notaires, clients, avocats, familles et amis.



10 ans après avoir lancé le projet immobilier avec son beau-frère Souleymane Diallo, l’actuel patron, le Président directeur général de Sablux-Immobilier, Amadou Lamine Ndiaye a tenu "a félicité particulièrement l’ensemble de la famille « Sabluxoise » du chemin parcouru durant toutes ces années parsemées de défis et jalonnées de contraintes. Mais aussi, de tous ces chantiers entrepris et réalisés dans les normes standards internationales. Toujours en parfaite conformité avec le cahier de charges préétabli", a-t-il fait savoir lors de son allocution.



Des débuts difficiles pour les co-fondateurs du groupe Sablux. Mais, dans la politique de réduire considérablement le déficit de logements au Sénégal, monsieur Ndiaye d’applaudir « l’appui et l’assistance de l’Etat Sénégal qui a parfaitement compris et validé leur feuille de route. Vous avez compris définitivement qu’un pays se construit avec ses fils. Et que nous soutenir, c’est promouvoir les 700 emplois saisonniers dans nos chantiers et nos immeubles. Et, plus de 1000 emplois indirects ».



Et le ministre Abdou Karim Fofana d’exprimer sa joie à l’endroit du groupe Sablux, qui a fait 30 projets en 10 ans ce qui veut dire une moyenne de 3/an, qui est passé de 4 salariés en 140 salariés. « C’est le genre d'exemple que nous voulons donner dans l’économie sénégalaise, c’est le genre de champion que nous voulons pour permettre à notre économie de croître et d’atteindre l’émergence mais aussi un symbole pour dire aux jeunes sénégalais que c’est possible ici au Sénégal . Nous n’avions pas besoin d’attendre des groupes internationaux pour développer l’immobilier. L’autre chose c’est aussi ce grand engagement des promoteurs de l’immobilier et surtout Sablux qui depuis ma nomination au ministère l’Urbanisme et du Logement me manifeste particulièrement un intérêt pour le programme des 100.000 logements. Ils sont allés même jusqu’à créer une filiale dédiée à cela. Donc il était normal pour nous venir célébrer avec Sablux ces 10 ans », a déclaré le ministre.



Avec une certification ISO 9001 version 2015 en poche depuis 3 ans, Sablux envisage de s’étendre sur l’ensemble du territoire sénégalais, avant de franchir le cap de la sous-région, pour en devenir ainsi une référence dans l’immobilier.