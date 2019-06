Compétition inter scolaire pour l’environnement: 32 écoles de Pikine, Guediawaye et Dakar mobilisées

La mairie de Pikine a procédé, ce vendredi, a la cérémonie de lancement des compétitions inter scolaire, dans le cadre du projet question d’environnement initié par l'Union européenne à travers ses projets PICEP et PCET. 32 écoles des villes de Dakar, Pikine et Guediawaye ont été mobilisées.



"A travers cette action d’aujourd’hui, cette compétition, les gens se sont mobilisé. Pour montrer que toutes les actions comptent. Il y a des actions qui sont un peu ludiques, qui amènent l’amusement et l’enthousiasme. À travers cette action, nous montrons que chacun peut faire quelque chose. En tant que jeune, vous devez être porteur de voix pour le changement climatique. Le message de la science est très clair, si nous n’agissons pas, fermement et vite, les changements climatiques s’aggraveront. Agir, c’est aussi une question de justice. Le changement climatique est une réalité présente, il est temps de répondre à cet appel qui s’adresse à nous tous", a indiqué Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal.



Abdoulaye Timbo, le maire de la Ville de Pikine de prendre la parole : « Cette dynamique qui tourne autour de la convention des maires subsahariens, et qui nous permet de participer un peu à cette grande bataille que tout le monde partage à l’échelle mondiale sur les effets du changement climatique. Nous sommes là aujourd’hui dans le cadre de la compétition inter scolaire qui réunit les collèges de Dakar, de Pikine, et de Guédiawaye ou nous avons des élèves qui participent. Donc, un travail de sensibilisation, de communication qu'entreprennent les projets logés au niveau de la ville de Pikine, de Dakar, pour travailler un peu, sur les changements climatiques que nous vivons nous tous, surtout particulièrement dans la banlieue ».



Interpellé sur la question de l’avancée de la mer, M. Timbo soutient que l’Etat du Sénégal est assez sensibilisé sur la question. « Il y a des dispositions qui ont été prises au niveau de l’Etat. Mais aussi au niveau des collectivités locales en relation avec la commune de Thiaroye sur mer. Le projet PICEP a été financé par l'Union européenne à hauteur d’un million d’euros, avec une participation de 20 % de la ville de Pikine. Mais un projet dans lequel la ville de Pikine, Guediawaye, et la commune de Pikine-Nord, se sont associées pour ensemble participer à la sensibilisation », a-t-il précisé.