Liga : le Real Madrid sacré champion après la défaite du FC Barcelone

Le Real Madrid a décroché le 36e titre de champion d’Espagne de son histoire, ce samedi 4 mai, après la défaite spectaculaire du FC Barcelone sur la pelouse de Gérone (4-2). Les Madrilènes ont assuré de leur côté plus tôt dans la journée, contre Cadix (3-0).



Alors qu’il reste quatre journées de championnat à jouer, le Real Madrid s’est assuré le titre de champion d’Espagne, ce samedi 4 mai. Les Madrilènes avaient assuré l’essentiel plus tôt dans la journée, avec une victoire 3-0 contre Cadix.



36e titre de champion

Il fallait ensuite attendre le résultat du FC Barcelone, qui jouait ce samedi soir sur la pelouse de Gérone, surprenant 2e de ce championnat espagnol. Car en disposant des Barcelonais après un impressionnant retournement de scénario, Gérone a non seulement offert le titre au Real Madrid, mais pris la position de nouveau dauphin. Il a fallu un retournement de situation pour cela, les joueurs de Xavi ayant mené 2-1 pour finalement s’incliner 4-2.



Le Real Madrid a donc ainsi décroché le 36e titre de champion d’Espagne de son histoire et va pouvoir se projeter plus sereinement sur la Ligue des champions, avec une place en finale à jouer contre le Bayern Munich, mercredi 8 mai (19h00 GMT).