Conflit en RD Congo : se cacher au sommet d'une colline pour échapper aux rebelles

Selon les Nations unies, quelque six millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en RD Congo.



Il s'agit de l'une des plus grandes populations de personnes déplacées au monde, à côté d'endroits comme l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie et l'Ukraine.



La plupart des personnes déplacées se trouvent dans les provinces orientales du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de l'Ituri.



Vous y trouverez des rangées de camps de personnes déplacées abandonnés, désertés en raison des attaques des groupes armés - des attaques qui se produisent si souvent qu'elles sont presque devenues une routine.



Le président Tshisekedi promet le rapatriement des reliques de Lumumba pour la fête d'indépendance

L'est de la RD Congo abrite des centaines de groupes armés, qui font des ravages dans la région depuis près de 30 ans. Parmi les plus célèbres figurent le Codeco, le M23 et les ADF, affiliés à l'État islamique.



Le conflit est alimenté par un réseau complexe de facteurs, notamment des différends ethniques, l'instabilité politique et la lutte pour les vastes richesses minérales du pays.



Des pays voisins comme le Rwanda sont accusés de conspirer avec les rebelles, ce que le Rwanda a démenti.



Les intérêts commerciaux ont également été accusés d'alimenter la violence.



Le mois dernier, les États-Unis ont sanctionné le négociant en or belge Alain Goetz et un certain nombre de sociétés associées pour avoir prétendument fait passer en contrebande des centaines de millions de dollars d'or depuis la RD Congo.



Les États-Unis estiment que ce commerce illicite finance des groupes armés qui menacent la paix et la sécurité dans le pays. M. Goetz a démenti ces affirmations.