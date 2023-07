Corée du Sud: au moins 22 morts et 14 disparus dans des inondations

Au moins 22 personnes sont mortes et 14 sont portées disparues à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions de Corée du Sud, ont annoncé samedi les autorités du pays où des milliers d'habitants ont dû être évacués de leur domicile en raison d'une alerte au débordement d'un barrage. En trois jours, les fortes pluies ont submergé de nombreuses régions en pleine mousson.



Les 22 personnes tuées et les 14 portées disparues ont pour la plupart été englouties lors de glissements de terrain ou ont chuté dans une retenue d'eau inondée, selon le ministère de l'Intérieur. La majorité des victimes dont 16 morts et neuf personnes disparues se trouvaient dans la province Gyeongsang du Nord, où de gigantesques glissements de terrain en zone montagneuse ont enseveli des maisons habitées. Plusieurs des personnes portées disparues ont été emportées dans les débordements d'une rivière dans cette région, selon le ministère.