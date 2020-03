Coronavirus : 11 nouveaux décès en Iran, 2 336 contaminés

Le coronavirus continue de se propager en Iran. Le vice-ministre de la santé, Aliréza Raïssi, a annoncé, lors d'une conférence de presse, ce mardi, 11 décès supplémentaires. Ce qui porte à 77 le nombre de morts dans le pays. Depuis l'apparition dans la maladie, Iran a enregistré 2 336 personnes contaminées. Il est le deuxième pays qui a recensé plus de morts après la Chine. Les provinces de Téhéran et Qom sont les plus touchés.



Plusieurs hauts responsables du régime iranien touchés



D'après certaines informations de la presse locale, le coronavirus qui a touché plusieurs hauts responsables, parmi lesquels un vice-ministre et une vice-présidente, avait fait son premier mort au sein du pouvoir.