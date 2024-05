Accident sur la route de Nioro : Un mort suite à une collision entre un camion et une moto jakarta

Un mort, c’est le bilan d’un accident survenu ce jeudi 2 mai sur la route de Nioro, impliquant un camion en provenance du village de Nguéwou Walo et une moto jakarta venant de Niakaballa, tous deux situés dans la même localité, a-t-on appris de la RTS.



La même source précise que les autorités compétentes, notamment les sapeurs-pompiers de Kaolack et la gendarmerie, ont été alertés et se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder aux constatations.



Le corps sans vie du conducteur de la moto jakarta a été transporté à l’hôpital régional de Kaolack pour des formalités d’identification et de prise en charge appropriées. La source renseigne que le chauffeur de camion, quant à lui, a été appréhendé par la gendarmerie de Nioro, qui a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de l’incident.