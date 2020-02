Coronavirus: «Les chefs d'État africains doivent prendre la menace au sérieux»

Le coronavirus est désormais un problème sanitaire mondial. De plus en plus de pays enregistrent des cas positifs. Malgré un premier cas recensé en Afrique subsaharienne, au Nigeria, le continent semble épargné, même s'il se prépare. L'Afrique a en effet tout intérêt à empêcher l'éclatement d'une épidémie qu'elle aurait des difficultés à gérer. Le docteur John Nkengason, directeur de l'Africa CDC, le Center for Disease Control de l'Union africaine, répond aux questions de Laurent Correau.