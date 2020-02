Coronavirus: Un Camerounais contaminé en Chine, 300 autres pris au piège

Alors que le coronavirus continue de faire des victimes en Chine, un citoyen camerounais a été contaminé. Si d’autres pays ont organisé le rapatriement de leurs ressortissants, dans la ville de Wuhan, plus de 300 Camerounais restent pris au piège, en appellant à l’assistance de Yaoundé. Des cris de détresse restés jusqu’ici sans réponse.



Le décompte macabre des victimes du coronavirus se poursuit. Parmi elles, un ressortissant camerounais qui a été contaminé en Chine depuis quelques jours. Pavel Daryl Kem Senou, un jeune étudiant de 21 ans inscrit à l’Université de Yangtsé en Chine, est interné dans un l’hôpital de Jengzhou à la suite d’une infection au coronavirus. Il devient ainsi la première victime camerounaise de cette maladie qui affecte pour l’instant plus de 20.000 personnes et a fait plus de 400 morts en Chine, selon le bilan officiel. Contacté par Sputnik, le jeune homme, résidant en Chine depuis deux ans, nous confie que sa «situation est stable».



«Je me sens de mieux en mieux, même si j’ai encore un problème au niveau des poumons. Les médecins s’occupent bien de moi», nous a-t-il précisé.



À en croire un communiqué de l’université de Yangtsé, ce ressortissant camerounais a contracté le virus qui sévit en Chine depuis le 31 décembre 2019 après un séjour à Wuhan, dans la province de Hubei dans le centre de la Chine. Depuis le 23 janvier, quelque 56 millions d'habitants y sont confinés, dont 11 millions dans la capitale Wuhan, considérée comme le point de départ de l’épidémie.



Des Camerounais en détresse

En réaction à cette épidémie, plusieurs pays ont annoncé des mesures de précaution sanitaires supplémentaires ainsi que des plans d’évacuation de leurs ressortissants. Mais côté camerounais, les étudiants et travailleurs vivant en Chine se disent délaissés. Ils ont lancé un cri d’alerte en direction des autorités de Yaoundé pour signaler leur inquiétude.



Dans une lettre adressée à Paul Biya datant du 29 janvier dernier, et qui n’a pas été authentifiée par Sputnik, les ressortissants camerounais installés à Wuhan sollicitent une assistance urgente après avoir fait face, disent-ils, à «l’abandon de l’ambassade du Cameroun en Chine».