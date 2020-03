Coronavirus: un confinement est-il possible et souhaitable en Afrique?

Rester chez soi, sortir le moins possible. Cela concerne quatre personnes sur dix dans le monde aujourd’hui, quatre personnes sur dix incitées ou contraintes au confinement. Ce sont les consignes en France, c’est le cas aussi, sous différentes formes, au Nigéria, en Afrique du Sud, au Congo…



Mais pour beaucoup, le confinement pose des problèmes immédiats, des problèmes de survie : en Afrique notamment, où l’économie informelle est très importante, plus de la moitié du PIB de l’Afrique subsaharienne, selon des chiffres de la Banque africaine de développement.



Alors est-il possible d’appliquer un confinement strict en Afrique ? Est-ce que c’est souhaitable ?