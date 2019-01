Côte d'Ivoire : CPI, les juges exigent l'augmentation de leur salaire

Le célèbre media américain (The New York Times) dans sa publication du lundi révèle que les juges de la Cour Pénale Internationale (CPI) exigent l’augmentation de leur salaire.



Certaines sources ont indiqué que le juge qui mènerait cette fronde serait le président de la chambre d’appel dans qui doit statuer sur le 1er février prochain sur le cas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.



Contacté par KOACI, le porte-parole de la CPI, Fadi Rechercher Fadi El Abdallah, confirme l’information. « Les salaires des juges n’ont pas été augmentés depuis 2002, et il y a une discussion sur cette question en effet », avant de souligner. « C’est une question totalement indépendante de l’affaire concernant M. Gbagbo et M. Blé Goudé ».



Selon les informations de The New York Times, les juges de la cour en plus de leur salaire jugé élevé, bénéficient d'avantages diplomatiques, et ne paient aucun impôt.



« Les juges ont déclaré que le tribunal ne leur avait pas accordé d'augmentation de salaire versée à d'autres hauts fonctionnaires. Ils veulent une augmentation de salaire de 26% plus une compensation rétroactive, des augmentations de pensions et des dommages pouvant atteindre des millions », poursuit la source.