Affaire Lat Diop : un nouveau front a vu le jour à Guédiawaye pour exiger sa libération immédiate

Un nouveau front regroupant le parti Apr (Alliance pour la République, ancien parti au pouvoir), et d'autres partis et mouvements de l'opposition a vu le jour à Guédiawaye (dans la banlieue dakaroise). Cette nouvelle plateforme s’est réunie hier, dimanche, à Wakhinane Nimzatt pour exiger la libération immédiate et sans condition de Lat Diop, ancien Directeur général de la Lonase, et d’autres détenus notamment Badara Gadiaga, Bachir Fofana. Selon ses membres, leur « détention est arbitraire ».



Cette plateforme de contestation a rassemblé d’anciens responsables comme l’ex-ministre Aminata Lô Dieng, l’ancien ambassadeur Abdoulaye Fall, le président du mouvement Mm2, et Laïla Sow, coordinatrice de la Plateforme Front de Résistance contre les Dérives du régime de Diomaye Faye.



Selon le journal Libération, dans sa parution de ce lundi, les membres de ladite plateforme sont d'avis qu’aucun élément sérieux ne justifie le maintien de Lat Diop en détention. A les en croire, le régime de Diomaye Faye "essaie une dictature qui ne marchera pas".



« Nous réclamons sa libération immédiate ainsi que celles des autres dignitaires de l’ancien régime, sans oublier les journalistes et chroniqueurs qui sont injustement détenus. Le régime de Diomaye essaie une dictature qui ne marchera pas. Nous sommes plus que jamais déterminé pour réclamer sa libération », a déclaré l’ex ministre, Aminata Lô Dieng.



Mariéme Diongue, porte parole du front , a ajouté pour sa part: « Nous somme ici, une fois de plus, pour exprimer notre profonde indignation face à l’injustice manifeste que subit notre frère Lat Diop, ancien directeur général de la Lonase, toujours maintenu en détention depuis son arrestation arbitraire. Cela fait plusieurs mois que Lat Diop est en prison et tout le monde sait que sont arrestation est injuste».



Dans la résolution adoptée à l’issue de cette réunion, le Front affirme qu’"il est désormais évident que la situation de Lat Diop et de ses codétenus n’est pas motivée par une volonté de justice ou une recherche de la vérité, mais bien par un acharnement politique délibéré. Selon eux, il s’agit d’un véritable règlement de comptes orchestré contre Lat Diop et ses compagnons, aujourd’hui considérés comme des otages du régime en place".



D'après le Front, "aucune concret n’a été présentée pour justifier le maintien en détention de Lat Diop, alors que ses avocats ont démontré que le dossier d’accusation est vide".



En conclusion, Laïla Sow et ses camarades sont convaincus que l’objectif de la détention de Lat Diop semble être de l’empêcher de jouer un rôle sur la scène politique, surtout à l’approche d’échéances électorales déterminantes.