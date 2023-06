Côte d’Ivoire: Gbagbo dépose une réclamation à la CEI pour être inscrit sur la liste électorale

« Je ne sais pas pourquoi on m’a jugé. Personne ne m’a convoqué parce que pour qu’il y ait un procès, l’accusé est convoqué, on lui remet une convocation là où il réside. Or tout le monde entier, tout l’univers sait où je résidais au moment de ce procès. J'étais à la CPI ! »



Laurent Gbagbo a terminé son discours par un appel à la paix. « Le moment des coups est passé», a-t-il plaidé, avant d’inciter Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara à œuvrer de concert avec lui pour « laisser aux jeunes générations une Côte d’Ivoire pacifiée ». Mais il ne renoncera pas à récupérer ses droits civiques, a-t-il promis, concluant : « je ne laisserai pas mon nom être sali sans me battre. »