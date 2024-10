Côte d'Ivoire: inauguration de la mine d'or de Lafigué

Découverte en 2017, la mine de Lafigué a été développée à un rythme soutenu, avec une première coulée d’or réalisée en juillet 2024, le coût de production oscillant entre 900 et 975 dollars par once. Ce qui place ce projet parmi les plus compétitifs de la sous-région. Dès cette année, elle devrait contribuer à augmenter la production nationale d’or, qui pourrait atteindre 55 tonnes, contre 50 tonnes l’année dernière.



Tendance globale

Cette croissance s’inscrit dans une tendance globale qui voit le secteur minier attirer de plus en plus d’investissements en Côte d’Ivoire. L’objectif du gouvernement est de doubler la contribution de l’exploitation minière au PIB, de 3 à 6%. La mine d’or de Lafigué vient s’ajouter aux deux nouvelles exploitations mises en service en 2023 : Abujar et Séguéla.



Notons que Endeavour Mining n’est pas à son coup d’essai dans le pays : l’entreprise gère déjà la mine d’or d’Ity, où, rappelons-le, deux accidents industriels ont causé une légère intoxication de 185 personnes en juin 2024.