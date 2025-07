Sonatel en forte croissance : un chiffre d’affaires de 960,2 milliards FCFA réalisé au premier semestre 2025

Chiffre d’affaires : 960,2 milliards FCFA (+9,4 %)

Le Groupe Sonatel, présent dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Leone), confirme au 1er semestre 2025 la solidité de sa trajectoire de croissance, malgré un contexte marqué par une intensification de la concurrence, un environnement réglementaire plus exigeant et des tensions géopolitiques persistantes.Grâce à une stratégie commerciale performante et à des investissements soutenus, atteignant 152,6 milliards FCFA (soit 15,9% du chiffre d’affaires), ainsi qu’à une gestion rigoureuse des charges, le Groupe Sonatel affiche des résultats financiers en nette progression :L’ensemble des indicateurs opérationnels est en hausse, à l’exception du parc mobile impacté par le renforcement des obligations d’identification. La base clients Fixe, Mobile et Internet s’élève à 42,5 millions d’abonnés. Le très haut débit séduit 21,5 millions de clients, tandis que les utilisateurs actifs 4G s’élèvent à 20,1 millions et les clients Orange Money à 12,6 millions, portés par une politique tarifaire attractive et la croissance des usages.Dans un environnement sous tension, Sonatel a renforcé sa position de leader grâce à des initiatives ciblées, notamment le déploiement massif de sites 4G et 5G, l’accélération du déploiement de la fibre, et le développement de services innovants (ICT, TDD, paiements digitaux, etc.).À l’occasion de son 40e anniversaire, Sonatel réaffirme son ambition : renforcer son leadership par des investissements accrus dans la connectivité de nouvelle génération, au service d’une expérience client toujours plus aboutie.Fidèle à sa politique de responsabilité sociétale, le Groupe Sonatel intensifie, au premier semestre 2025, ses initiatives en faveur de l’inclusion numérique, du développement durable, de la santé, de l’éducation et du soutien aux populations vulnérables dans l’ensemble de ses pays d’implantation.En matièrel’extension du réseau Orange Digital Centers s’est traduite par l’ouverture de deux nouveaux clubs à Diamniadio (Sénégal) et en Guinée-Bissau, portant à cinq le nombre total d’ODC et à neuf celui des clubs. Plus de 12 000 jeunes ont ainsi été formés, et la sixième promotion de l’ODC Sénégal a vu 180 apprenants diplômés et insérés professionnellement.Le programme des Écoles numériques a permis d’équiper 15 établissements élémentaires au Sénégal et 20 en Guinée. En Guinée, des kits ont été remis aux maisons digitales de Mamou et Kankan, tandis qu’un hackathon au féminin a rassemblé 25 participantes autour de cinq projets innovants. En Sierra Leone, 180 femmes poursuivent leur formation dans les maisons digitales de Freetown, Makeni et Kenem.Dans le domaine deSonatel a inauguré la première Oasis à Ando (Podor, Sénégal), un espace regroupant salles de classe, blocs sanitaires, maternité et mini-forage, où 150 femmes ont été initiées au numérique. Au Mali, la première pierre du nouveau service des urgences du CSREF de la commune 5 a été posée.En Guinée, plus de 10 000 personnes âgées ont bénéficié de dépistages et 47 147 femmes ont été soignées au dispensaire Saint Gabriel. En Sierra Leone, 50 enfants ont reçu des bourses complètes et ont atteint un taux de réussite de 100 % aux examens.Sur le plan du développement durable, Sonatel vise 50 % d’énergies renouvelables à fin 2025. A date, 12 220 box internet ont été reconditionnés et plus de 100 000 ménages bénéficient de l’énergie solaire via Orange Énergie au sein du groupe Sonatel. En Guinée, l’ensemble des sites techniques est alimenté par l’énergie solaire et 2 110 kg de déchets plastiques ont été collectés sur la plage de Takonko. En Sierra Leone, plus de 200 personnes ont participé au nettoyage de la plage Aberdeen Lumley, accompagné d’actions de sensibilisation à la protection maritime.Enfin, l’inclusion sociale demeure une priorité : près de 2 000 kits alimentaires ont été distribués à des ménages vulnérables au Sénégal, en Guinée et en Sierra Leone, et 150 kits d’énergie solaire ont été remis dans des daaras pendant le Ramadan. En Guinée, 1 778 femmes en situation de handicap ont bénéficié d’un accompagnement spécifique.Le Groupe Sonatel entend poursuivre cette dynamique au second semestre en s’appuyant sur l’extension du réseau, l’optimisation des charges, l’innovation digitale, l’intensification de ses engagements RSE pour un impact durable et inclusif, aligné avec les politiques numériques nationales des Etats.