Côte d’Ivoire: le premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait un malaise en conseil des ministres

De retour en Côte d’Ivoire depuis le 2 juillet 2020 après deux mois de convalescence en France, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly aurait fait un malaise aujourd’hui en conseil des ministres. Le chef du gouvernement a été ensuite pris en charge par les services de santé et conduit dans une clinique privée ivoirienne pour des contrôles.



Candidat de la RHDP au pouvoir aux élections présidentielles du mois d’octobre prochain, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait repris le travail lundi 6 juillet 2020, sous un accueil chaleureux de ses collaborateurs. Son état de santé reste désormais un enjeu électoral pour la première économie de l’UEMOA alors que le président Alassane Ouattara a d’ores et déjà déclaré qu’il respecterait la constitution en ne se représentant pas pour un troisième mandat.



Financial Afrik