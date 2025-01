Coupe CAF : le Jaraaf bat l'ASEC Mimosas et se rapproche de la qualification

Le Jaraaf enchaîne avec une deuxième victoire en Coupe CAF. Les Verts et Blancs se sont imposés (1-0) face à l'ASEC Mimosas ce dimanche, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, lors de la 5ᵉ journée de la compétition. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 26ᵉ minute par Abdoulaye Oualy.



Grâce à cette victoire, le Jaraaf (8 points) grimpe à la deuxième place du groupe C. Dans l'autre match de la journée, l'USM Alger s'est imposée (2-1) devant l'Opara United.



Le Jaraaf pourrait également décrocher sa qualification lors de la 6ᵉ et dernière journée, prévue dimanche 19 janvier, sur la pelouse de l'USM Alger (1er, 11 pts). Un match nul suffirait aux Sénégalais pour rejoindre les quarts. Ils pourraient même se contenter d'une défaite si l'ASEC Mimosas (3e, 5pts) ne parvient pas à s'imposer face à Orapa United.



Avec 11 points au compteur, l'USM Alger accueillera le Jaraaf pour un duel décisif. Le club sénégalais garde ainsi toutes ses chances pour la suite de la compétition.