Coupe du Sénégal : AS Pikine / Casa Sports, DSC / Jaraaf, chocs des huitièmes de finale

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a procédé au tirage au sort des 8es de finale de la Coupe du Sénégal ce lundi 13 mai 2024, à son siège. Il y aura des duels 100 % Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur (L1) affrontera le tenant du titre, le Jaraaf (L1), tandis que l’AS Pikine (L1) se mesurera au Casa Sports (L1). Dial Diop, pensionnaire de la division régionale, fera face à Wally Daan, actuel leader de la Ligue 2.



Le CNEPS Excellence (L2) va défier Teungueth FC, leader de la Ligue 1. Ferus de Foot de Louga, pensionnaire de la division régionale affrontera l’AS Douanes (L2) lors des 8es de finale.



Dans le duel de national 1, Mbour Petite Côte se mesurera à l’AS Kaffrine. Keur Madior (L2) défiera la Jeanne d’Arc (N1), et Jamono de Fatick (L1) fera face à HLM de Dakar (L2).







Programme 8es de finale





Dakar Sacré-Cœur / Jaraaf





Teungueth FC/ CNEPS Excellence





AC Férus de Foot / AS Douanes



Mbour PC/ AS Kaffrine



Casa Sports / AS Pikine





Dial Diop SC / Wally Daan





Keur Madior / Jeanne d’Arc





Jamono Fatick / HLM Dakar