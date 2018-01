Coupe du bois : la sanction passe à 10 ans et 30 millions de FCFA d’amende

Comme promis, l’Etat a décidé d’alourdir la sanction concernant le trafic du bois. En effet, le Code forestier prévoit une peine entre 4 et 10 ans pour les fautifs en plus d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 millions de francs CFA.



Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Dr Mame Thierno Dieng qui a étalé sa satisfaction ce jeudi, a soutenu que «le nouveau Code forestier définit mieux le concept de trafic de bois, y ajoutant la notion de commanditaire et une incrimination nouvelle, l’association de malfaiteurs.



Cette mesure est en droite ligne avec le vœu du chef de l’Etat de lutter contre le trafic de bois après la tuerie de Bofa-Bayote qui avait fait 14 morts et dont la cause serait, selon des éléments de l’enquête liée, à ce trafic. Lors du Conseil des ministres du 17 janvier dernier, Macky Sall avait enjoint les services concernés de suspendre les autorisations de coupe du bois dans les forêts de Casamance tout en promettent le durcissement des sanctions. Ce qui est fait.