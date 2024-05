Deux joueurs de l’Olympique de Marseille braqués, des impacts de balles retrouvés sur leur voiture

Les deux joueurs de l’Olympique de Marseille Onana et Moumbagna ont été victimes d’une tentative de vol avec arme à feu de leurs voitures dans la nuit, selon Le Parisien. Les agresseurs sont en fuite.



Dans la nuit de dimanche à lundi, deux joueurs de l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna et Jean Onana, ont été victimes d’une tentative de vol avec arme à feu, alors qu’ils étaient dans leurs voitures, rapporte Le Parisien.



L’attaque a eu lieu un peu avant 4 heures du matin, alors que les joueurs revenaient du Havre, où l’OM remporté son match dimanche soir. Les joueurs n’ont pas été blessés, mais plusieurs impacts de balle ont été retrouvés dans le coffre et les portières de leurs véhicules, selon des sources policières. Les auteurs de l’attaque ont pris la fuite.



Le défenseur Bamo Meïté, qui était lui aussi au volant de sa voiture, n’aurait pour sa part pas été pris pour cible, précise Le Parisien, qui évoque des circonstances floues.