Covid-19: Air Sénégal enregistre cinq (5) cas confirmés et refuse de fermer ses locaux

La compagnie aérienne nationale, Air Sénégal SA enregistre cinq (5) cas confirmés à la covid-19, signalés entre son siège (04) et la direction Technique (01).



D'après la compagnie, le personnel impacté se porte bien et fait présentement l’objet d’un suivi médical par les autorités sanitaires, rapporte Les Echos.



Cependant les responsables refusent de fermer les locaux en optant pour la désinfection des lieux. "Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, les locaux ont été totalement désinfectés et toutes les personnes en contact avec les cas positifs ont été mises en quatorzaine", souligne le journal.