Covid-19 au Sénégal : la barre des 150 décès atteinte

Le nombre de décès lié à la Covid-19 au Sénégal illustre son paroxysme. Ce lundi 13 juillet 2020, lors du point quotidien, le directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a signalé deux (2) morts supplémentaires. Ce qui porte le nombre de décès à 150 depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus au Sénégal, le 2 mars dernier.



Toutefois, à défaut de trouver un traitement curatif ou préventif pour stopper définitivement la maladie à coronavirus, le respect des mesures barrières restent les seules bouées de sauvetage. Et c'est ce qu'a compris les services du ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Qui, quotidiennement ne cessent d'exhorter de par son Directeur de la Prévention Mamadou Ndiaye les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé la guérison de 68 patients qui étaient sous traitement, trente-quatre (34) cas graves admis en réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 8198 cas confirmés, dont 5514 guéris, 150 décédés, et donc 2533 malades sous traitement.