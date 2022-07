Covid-19sn: 48 nouveaux cas enregistrés ce vendredi

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a rapporté ce vendredi, 48 nouvelles contaminations liées à la covid-19 sur 916 tests réalisés. Ce qui équivaut à un taux de positivité de 5,24%.



Il s’agit de 02 cas importés enregistrés au niveau de l'AIBD et 46 cas sont issus de la transmission communautaire, répartis comme suit : Région de Dakar de : 42, 37 cas dans le département de Dakar, 03 cas dans le département de Pikine, 01 cas dans le département de Keur Massar, 01 cas dans le département de Rufisque et autres Régions: 04.



Par ailleurs, 21 patients suivis contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation et aucun cas de décès enregistré ce jeudi 14 juillet 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 86 679 cas ont été déclarés positifs dont 84 556 guéris, 1 968 décédés, et donc 154 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 494 081, selon le ministère de la Santé qui exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelles et collectives.