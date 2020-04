Covid_19sn - 6 nouveaux cas communautaires signalés ce samedi dans 6 localités différentes

La courbe des cas communautaires ne cesse d'accroître au Sénégal ces dernières semaines. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a fait le point de la situation de l'épidémie ce samedi 25 avril, a annoncé 6 nouveaux cas issus de la transmission communautaires.



Ceux de ce samedi sont signalés dans dans les localités suivantes: Colobane, Mbao, Parcelles Assainies, Niayes-Thiokers, Mbacké et Nioro.



Sur les 703 tests réalisés, 69 ont été déclarés positifs ce jour: 63 cas contacts et 6 cas communautaires. Ce qui porte le nombre de cas issus de la transmission communautaire à 66 au Sénégal.